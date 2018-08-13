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Греческие защитники животных предлагают работу любителям кошек

Греческие защитники животных предлагают работу любителям кошек. Приют для животных находится на острове Сирос.

Греческие защитники животных предлагают работу любителям кошек


Работнику для жилья будет предоставлен дом с красивым садом и видом на Эгейское море. Данную вакансию предложила организация God’s Little People Cat Rescue, которая занимается спасением кошек. Для любителей пушистых друзей работа является настоящей мечтой. В приюте находится 55 хвостатых подопечных. Претенденты должны кормить особей, убирать за ними территорию, а также проявлять любовь к своим воспитанникам. Желательно иметь навыки в ветеринарии, однако обязательным условием в данном случае является вождение транспортного средства с механической КПП. Оплата коммунальных услуг осуществляется работодателем.

Помимо жилья предоставляется также бесплатное питание. К выполнению обязанностей следует приступить в ноябре. При этом первые несколько недель являются испытательными. Они не оплачиваются.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:05
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