Греческие защитники животных предлагают работу любителям кошек

Работнику для жилья будет предоставлен дом с красивым садом и видом на Эгейское море. Данную вакансию предложила организация God’s Little People Cat Rescue, которая занимается спасением кошек. Для любителей пушистых друзей работа является настоящей мечтой. В приюте находится 55 хвостатых подопечных. Претенденты должны кормить особей, убирать за ними территорию, а также проявлять любовь к своим воспитанникам. Желательно иметь навыки в ветеринарии, однако обязательным условием в данном случае является вождение транспортного средства с механической КПП. Оплата коммунальных услуг осуществляется работодателем.Помимо жилья предоставляется также бесплатное питание. К выполнению обязанностей следует приступить в ноябре. При этом первые несколько недель являются испытательными. Они не оплачиваются.