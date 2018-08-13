АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Расшифровка Апокалипсиса: Пророчества Иоанна Богослова не были связаны с общей гибелью мира в будущем
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Apple ищет дизайнера, который улучшит интерфейсы Apple ID и ICloud

Руководство Apple ищет хорошего дизайнера, который сможет качественно изменить интерфейсы Apple ID, а также ICloud. Кандидат должен иметь соответствующую квалификацию и опыт.

Apple ищет дизайнера, который улучшит интерфейсы Apple ID и ICloud


Ежегодно выпускают новые версии macOS и iOS. Они получают массу нововведений. Вместе с этим сервисы Apple ID и iCloud за несколько лет так и не смогли кардинально поменяться. Данные важные сервисы от Apple в следующем году могут измениться, так как «купертиновская» компания ищет сейчас нового дизайнера. Соответствующую вакансию разместили на странице сайта Jobs.apple.com. Из опубликованной информации следует, что дизайнеру следует разработать более понятный удобный интерфейс iCloud, а также Apple ID.

Руководство Apple требует, чтобы у кандидата имелся в подобной работе опыт более пяти лет. Он должен владеть программами Photoshop, а также подобными, знать построение дизайна систем macOS, iOS.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина осудила
Apple ищет дизайнера, который улучшит интерфейсы
Любители зарубежного отдыха часто привозят домой
Ученые: Пагубные привычки негативно отражаются
Уроженец Волгограда пропал во время восхождения
В Сеть выложили фото нового китайского минивэна
Агата Муцениеце поддержала Риту Дакоту после
Жительница Ростова в течение нескольких дней
Обнаруженный в Африке метеорит оказался старше
Жители острова Пасхи могли мигрировать на другую
На территории Дагестана в спортивном лагере было
Хейтеры сравнили новый образ Саши Черно с Орком
Ольга Бузова назвала Филиппа Киркорова своей
Эксперты прогнозируют рекордное увеличение
Филипп Киркоров и Ольга Бузова устроили страстные
Отец Меган Маркл делает попытки примириться с
Дочь певицы Валерии расстроила поклонников
T-killah в разводе Дмитрия Тарасова с Ольгой
Ученые: Пришельцы помешали США взорвать атомное
В России уменьшилось количество беременных
В райдер Ольги Бузовой входит коньяк, вино и
Певица Пелагея стала крестной матерью для дочери
К 2030 году результаты ЕГЭ будут проверять
Таинственный объект неизвестного происхождения
Американские журналисты сравнили советского
Рустам Солнцев хочет завести детей с Ольгой
Цена Xiaomi Mi Band 3 на российском рынке упала
Ксения Бородина уверена, что хейтеров надо
Госдума России планирует запретить называть
Назван ТОП-5 автомобилей на вторичном рынке
Просмотреть все новости