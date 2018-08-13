Apple ищет дизайнера, который улучшит интерфейсы Apple ID и ICloud

Ежегодно выпускают новые версии macOS и iOS. Они получают массу нововведений. Вместе с этим сервисы Apple ID и iCloud за несколько лет так и не смогли кардинально поменяться. Данные важные сервисы от Apple в следующем году могут измениться, так как «купертиновская» компания ищет сейчас нового дизайнера. Соответствующую вакансию разместили на странице сайта Jobs.apple.com. Из опубликованной информации следует, что дизайнеру следует разработать более понятный удобный интерфейс iCloud, а также Apple ID.Руководство Apple требует, чтобы у кандидата имелся в подобной работе опыт более пяти лет. Он должен владеть программами Photoshop, а также подобными, знать построение дизайна систем macOS, iOS.