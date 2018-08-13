Ученые: Здоровая еда поможет снизить риск потери слуха у женщин

Ученые выяснили, что здоровое питание поможет снизить риск потери слуха у женщин. Результаты исследований опубликованы в журнале Journal of Nutrition.Специалисты на протяжении 22 лет наблюдали за состоянием здоровья 71000 человек. Они выяснили, что режим питания влияет на на органы слуха у женщин. Таким образом, они решили исследовать влияние двух знаменитых диет AMED и DASH. Первая международная диета AMED, допускает умеренное употребление алкоголя, но ключевыми продуктами являются бобовые, орехи, рыба, фрукты и овощи, а также оливковое масло высшего сорта. Вторая знаменитая диета DASH, которая изначально направлена на борьбу с гипертонией, также приняла участие в эксперименте. Она допускает лишь обезжиренные молочные продукты, овощи, фрукты, но самое главное, из рациона нужно исключить соль.Результаты исследований показали, что у тех, кто следовал правилам питания данных диет, риск потери слуха снизился на 30%. Еще возникают трудности с доказательством причинно-следственной связи, но точно известно, что «правильная» еда поможет сохранить здоровье и поспособствует снижению риска полной или частичной потери слуха.