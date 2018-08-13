Любители зарубежного отдыха часто привозят домой опасные болезни
Эксперты определили болезни, которые часто привозят домой россияне, после проведенного за рубежом отпуска. При этом отмечается, что медикам не сразу удается установить точный диагноз.
Даже врачи из Москвы стали часто сталкиваться с некоторыми экзотическими недугами, привезенными туристами после посещения Европы. К примеру, в Болгарии легко можно было подхватить дизентерию и сальмонеллез. Повышенные риски заразиться лейшманиозом отмечались в Южной Европе. А в Северной, атаковал опасный клещ. Настигнуть лихорадка Денге могла граждан РФ посетивших Индию, Таиланд, а так же страны Латинской Америки и другие государства, популярные среди путешественников.
Решившие посетить страны Центральной Африки, рискуют заболеть дракункулезом. Из Турции можно привезти домой амебиаз. Для сокращения рисков за рубежом специалисты советуют употреблять бутилированную воду, купаться в бассейнах, а загорать строго на шезлонгах.
Даже врачи из Москвы стали часто сталкиваться с некоторыми экзотическими недугами, привезенными туристами после посещения Европы. К примеру, в Болгарии легко можно было подхватить дизентерию и сальмонеллез. Повышенные риски заразиться лейшманиозом отмечались в Южной Европе. А в Северной, атаковал опасный клещ. Настигнуть лихорадка Денге могла граждан РФ посетивших Индию, Таиланд, а так же страны Латинской Америки и другие государства, популярные среди путешественников.
Решившие посетить страны Центральной Африки, рискуют заболеть дракункулезом. Из Турции можно привезти домой амебиаз. Для сокращения рисков за рубежом специалисты советуют употреблять бутилированную воду, купаться в бассейнах, а загорать строго на шезлонгах.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 13:00