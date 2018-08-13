Любители зарубежного отдыха часто привозят домой опасные болезни

Даже врачи из Москвы стали часто сталкиваться с некоторыми экзотическими недугами, привезенными туристами после посещения Европы. К примеру, в Болгарии легко можно было подхватить дизентерию и сальмонеллез. Повышенные риски заразиться лейшманиозом отмечались в Южной Европе. А в Северной, атаковал опасный клещ. Настигнуть лихорадка Денге могла граждан РФ посетивших Индию, Таиланд, а так же страны Латинской Америки и другие государства, популярные среди путешественников.Решившие посетить страны Центральной Африки, рискуют заболеть дракункулезом. Из Турции можно привезти домой амебиаз. Для сокращения рисков за рубежом специалисты советуют употреблять бутилированную воду, купаться в бассейнах, а загорать строго на шезлонгах.