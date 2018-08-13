АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Расшифровка Апокалипсиса: Пророчества Иоанна Богослова не были связаны с общей гибелью мира в будущем
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Любители зарубежного отдыха часто привозят домой опасные болезни

Эксперты определили болезни, которые часто привозят домой россияне, после проведенного за рубежом отпуска. При этом отмечается, что медикам не сразу удается установить точный диагноз.

Даже врачи из Москвы стали часто сталкиваться с некоторыми экзотическими недугами, привезенными туристами после посещения Европы. К примеру, в Болгарии легко можно было подхватить дизентерию и сальмонеллез. Повышенные риски заразиться лейшманиозом отмечались в Южной Европе. А в Северной, атаковал опасный клещ. Настигнуть лихорадка Денге могла граждан РФ посетивших Индию, Таиланд, а так же страны Латинской Америки и другие государства, популярные среди путешественников.
Любители зарубежного отдыха часто привозят домой опасные болезни


Решившие посетить страны Центральной Африки, рискуют заболеть дракункулезом. Из Турции можно привезти домой амебиаз. Для сокращения рисков за рубежом специалисты советуют употреблять бутилированную воду, купаться в бассейнах, а загорать строго на шезлонгах.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 13:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина осудила
Apple ищет дизайнера, который улучшит интерфейсы
Любители зарубежного отдыха часто привозят домой
Ученые: Пагубные привычки негативно отражаются
Уроженец Волгограда пропал во время восхождения
В Сеть выложили фото нового китайского минивэна
Агата Муцениеце поддержала Риту Дакоту после
Жительница Ростова в течение нескольких дней
Обнаруженный в Африке метеорит оказался старше
Жители острова Пасхи могли мигрировать на другую
На территории Дагестана в спортивном лагере было
Хейтеры сравнили новый образ Саши Черно с Орком
Ольга Бузова назвала Филиппа Киркорова своей
Эксперты прогнозируют рекордное увеличение
Филипп Киркоров и Ольга Бузова устроили страстные
Отец Меган Маркл делает попытки примириться с
Дочь певицы Валерии расстроила поклонников
T-killah в разводе Дмитрия Тарасова с Ольгой
Ученые: Пришельцы помешали США взорвать атомное
В России уменьшилось количество беременных
В райдер Ольги Бузовой входит коньяк, вино и
Певица Пелагея стала крестной матерью для дочери
К 2030 году результаты ЕГЭ будут проверять
Таинственный объект неизвестного происхождения
Американские журналисты сравнили советского
Рустам Солнцев хочет завести детей с Ольгой
Цена Xiaomi Mi Band 3 на российском рынке упала
Ксения Бородина уверена, что хейтеров надо
Госдума России планирует запретить называть
Назван ТОП-5 автомобилей на вторичном рынке
Просмотреть все новости