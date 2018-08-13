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Леонид Агутин рассказал журналистам о своем позоре на концерте

Известный певец Леонид Агутин рассказал журналистам о своем позоре на концерте и весьма постыдных моментах в карьере. По словам исполнителя, во всем виноват исключительно алкоголь.

Леонид Агутин рассказал журналистам о своем позоре на концерте

Знаменитость признался, что ему было очень сложно научиться вести трезвый образ жизни. В особенности тяжело певцу давались выступления на сцена в состоянии алкогольного опьянения. Леонид Агутин раньше всегда выпивал перед выходом на сцену, но буквально в один момент понял, что пора бросать эту пагубную привычку. У звезды началось портиться здоровье, а также пострадала его репутация. Музыкант вспомнил, как проходил один из больших концертов на Красной площади. Тогда была очень прохладная погода, а спать артисту приходилось на открытой площадке. Данное мероприятие длилось почти 3 часа. В палатке у Агутина были алкогольные напитки, которые знаменитость распивал с коллегами.

Леонид Агутин рассказал журналистам о своем позоре на концерте

Далее у певца был запланирован заказной концерт в помещении где было очень тепло. Тогда он выпил еще, чтобы как следует взбодриться, а потом пел, сидя за столиками. Данный момент Леонид помнит с трудом, а с утра ему было стыдно за свое поведение. В определенное время Агутин понял, что нужно менять свою жизнь, и у него это получилось.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:35
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