Ольга Бузова назвала Филиппа Киркорова своей любовью
Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова все еще в поисках своего возлюбленного, но недавно она назвала его имя – Филипп Киркоров.
Большинство пользователей подозревает, что звезды просто продолжают создавать видимость романа и на самом деле просто пиарятся друг на друге.
Стоит вспомнить, как нынешней зимой Ольга Бузова закрутила подобный «роман» с Тимуром Батрутдиновым, и в итоге шоумен получил раскрученный инстаграм-акаунт.
Фото и видео короля отечественной поп-сцены рядом с Ольгой Бузовой появляются в Сети уже в течение нескольких месяцев, а на днях в ее блоге появилось интригующее видео, где Ольга запечатлена в банном халате и полотенце на голове, прижимающейся к Киркорову.
В комментарии к видео Бузова откровенно призналась в любви Филиппу Бедросовичу.
«Люблю тебя @fkirkorov», - написала звезда.
Фолловеры были рады отношениям двух знаменитостей, тогда как хейтеры вновь взвыли о хайпе и саморекламе.
Большинство пользователей подозревает, что звезды просто продолжают создавать видимость романа и на самом деле просто пиарятся друг на друге.
Стоит вспомнить, как нынешней зимой Ольга Бузова закрутила подобный «роман» с Тимуром Батрутдиновым, и в итоге шоумен получил раскрученный инстаграм-акаунт.
Фото и видео короля отечественной поп-сцены рядом с Ольгой Бузовой появляются в Сети уже в течение нескольких месяцев, а на днях в ее блоге появилось интригующее видео, где Ольга запечатлена в банном халате и полотенце на голове, прижимающейся к Киркорову.
В комментарии к видео Бузова откровенно призналась в любви Филиппу Бедросовичу.
«Люблю тебя @fkirkorov», - написала звезда.
Фолловеры были рады отношениям двух знаменитостей, тогда как хейтеры вновь взвыли о хайпе и саморекламе.