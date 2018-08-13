Ольга Бузова назвала Филиппа Киркорова своей любовью

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 12 Авг 2018 в 9:42 PDT

Большинство пользователей подозревает, что звезды просто продолжают создавать видимость романа и на самом деле просто пиарятся друг на друге.Стоит вспомнить, как нынешней зимой Ольга Бузова закрутила подобный «роман» с Тимуром Батрутдиновым, и в итоге шоумен получил раскрученный инстаграм-акаунт.Фото и видео короля отечественной поп-сцены рядом с Ольгой Бузовой появляются в Сети уже в течение нескольких месяцев, а на днях в ее блоге появилось интригующее видео, где Ольга запечатлена в банном халате и полотенце на голове, прижимающейся к Киркорову.В комментарии к видео Бузова откровенно призналась в любви Филиппу Бедросовичу., - написала звезда.Фолловеры были рады отношениям двух знаменитостей, тогда как хейтеры вновь взвыли о хайпе и саморекламе.