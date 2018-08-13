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Ольга Бузова назвала Филиппа Киркорова своей любовью

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова все еще в поисках своего возлюбленного, но недавно она назвала его имя – Филипп Киркоров.

Большинство пользователей подозревает, что звезды просто продолжают создавать видимость романа и на самом деле просто пиарятся друг на друге.

Ольга Бузова назвала Филиппа Киркорова своей любовью

Стоит вспомнить, как нынешней зимой Ольга Бузова закрутила подобный «роман» с Тимуром Батрутдиновым, и в итоге шоумен получил раскрученный инстаграм-акаунт.

Фото и видео короля отечественной поп-сцены рядом с Ольгой Бузовой появляются в Сети уже в течение нескольких месяцев, а на днях в ее блоге появилось интригующее видео, где Ольга запечатлена в банном халате и полотенце на голове, прижимающейся к Киркорову.

В комментарии к видео Бузова откровенно призналась в любви Филиппу Бедросовичу.

«Люблю тебя @fkirkorov», - написала звезда.

Фолловеры были рады отношениям двух знаменитостей, тогда как хейтеры вновь взвыли о хайпе и саморекламе.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:37
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