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Бывший муж Татьяны Навки Александр Жулин снова женился

Тренер Александр Жулин, бывший в свое время женатый на Татьяне Навке, заключил третий брак. Его избранница младше его на 23 года.

Бывший муж Татьяны Навки Александр Жулин снова женился


После развода со знаменитой фигуристкой у Александра Жулина закрутился роман с ее коллегой по цеху Натальей Михайловой. Их гражданский брак длится уже восемь лет и уже пять из них Жулин и Михайлова являются родителями замечательной дочери Екатерины. В минувший уик-энд пара зарегистрировала свой союз официально в одном из загсов столицы, а отмечать это важное событие будут в сентябре. На праздник молодожены уже пригласили всю свою родню и друзей.

О том, что вновь женился, Александр Жулин сообщил в своем Instagram. Там он опубликовал снимок своей молодой жены, которая демонстрирует «окольцованный» безымянный палец. В комментариях тренер о своей «красавице-жене» говорит «Уже не Михайлова».
Старшая дочь Александра Жулина от предыдущего брака – Александра – не была на торжественной росписи молодых. Этот факт опечалил ее отца, но он с оптимизмом отметил: «Сашуля, в сентябре отпразднуем!» И заявил, что его дочери – его главное достижение в жизни и богатство.

 
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Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 13:45
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