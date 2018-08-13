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Хейтеры сравнили новый образ Саши Черно с Орком из «Властелина колец»

Хейтеры не оценили преображение участницы телепроекта «Дом-2» Саши Черно, сравнив девушку с Орком из фильма «Властелин колец».

Не так давно Черно решилась на серьезные перемены во внешности. Девушка начала активно худеть, сменила прическу и поменяла стиль одежды. Однако данные попытки не сильно преобразили девушку, а из-за строгой диеты Саша начала постоянно устраивать истерики своему молодому человеку Иосифу Оганесяну.

Хейтеры сравнили новый образ Саши Черно с Орком из «Властелина колец»

Участница даже пошла к пластическому хирургу, чтобы подкорректировать недостатки фигуры. Правда, и этого ей оказалось мало. Недавно Сеть взорвали снимки нового образа Черно, в котором она пошла на свадьбу к Виктору Литвинову.

Саша стала блондинкой, однако при этом у девушки остался выбритый висок, вдобавок к которому виднелись черные корни волос. Подписчики были удивлены такой неожиданной сменой имиджа. Только мало кому понравились подобные перемены.

Хейтеры высмеяли внешность Черно, сравнив ее с Орком из фильма «Властелин колец». Не остался не замеченным и тот факт, что лысина, на месте выбритого виска, блестит как отполированная. Злопыхатели не стеснялись в выражениях, стараясь остроумнее оскорбить девушку.

Поклонники участницы «Дома-2» также не оценили перемены во внешности Саши. Многие посоветовали девушке больше не сбривать висок и не краситься так вызывающе. Некоторые добавили, что Александре идет светлый цвет волос, так как теперь она выглядит нежной и посвежевшей.

Хейтеры сравнили новый образ Саши Черно с Орком из «Властелина колец»

Среди комментаторов нашлись и те, кто обвинил Черно в злоупотреблении фотошопом. По их мнению, Саша подредактировала свое лицо, убрав себе щеки, а также сузив овал лица.

Стоит добавить, что сама Саша довольна своим новым образом. При этом девушка заявила, что от выбритого виска она никогда не избавится, так как он стал ее «изюминкой», уникальной чертой, которая делает ее выразительней.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:39
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