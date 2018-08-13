Уроженец Волгограда пропал во время восхождения на Эльбрус

Факт инцидента был подтверждён в правоохранительных органах. Представители пресс-службы ГУ МЧС Кабардино-Балкарии отмечают, что разыскивается 58-летний россиянин, который поднялся на Эльбрус. Он не зарегистрировался в спасательной службе. Сигнал о происшествии на пульт дежурного поступил в 6 часов 40 минут по московскому времени 13 августа. после чего человек перестал выходить на связь.В операции задействовали две единицы специальной техники. Спасателями проводятся определённые мероприятия, которые направлены на установление местоположения россиянина, пропавшего в горах.