Уроженец Волгограда пропал во время восхождения на Эльбрус
Уроженец Волгограда пропал во время восхождения на Эльбрус. Сотрудники органов выяснили, что альпинист-одиночка находился на высоте 5 600 м.
Факт инцидента был подтверждён в правоохранительных органах. Представители пресс-службы ГУ МЧС Кабардино-Балкарии отмечают, что разыскивается 58-летний россиянин, который поднялся на Эльбрус. Он не зарегистрировался в спасательной службе. Сигнал о происшествии на пульт дежурного поступил в 6 часов 40 минут по московскому времени 13 августа. после чего человек перестал выходить на связь.
В операции задействовали две единицы специальной техники. Спасателями проводятся определённые мероприятия, которые направлены на установление местоположения россиянина, пропавшего в горах.
Факт инцидента был подтверждён в правоохранительных органах. Представители пресс-службы ГУ МЧС Кабардино-Балкарии отмечают, что разыскивается 58-летний россиянин, который поднялся на Эльбрус. Он не зарегистрировался в спасательной службе. Сигнал о происшествии на пульт дежурного поступил в 6 часов 40 минут по московскому времени 13 августа. после чего человек перестал выходить на связь.
В операции задействовали две единицы специальной техники. Спасателями проводятся определённые мероприятия, которые направлены на установление местоположения россиянина, пропавшего в горах.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:46