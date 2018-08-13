Ученые: Пагубные привычки негативно отражаются на здоровье человека

Ученые доказали, что пагубные привычки негативно отражаются на здоровье человека. Они составили список, куда вошли самые распространенные аналоги.



Специалисты заметили негативное воздействие малоподвижного образа жизни на человеческий организм. Проведенное в сидячем положении время на работе или за рулем автомобиля, провоцирует примерно две трети всех случаев рака легких, кишечника и молочной железы.

Так же, вредно для организма чрезмерное употребление сыра и мяса. В животных белках обнаружен переизбыток гормона IGF-1, способствующего образованию и развитию раковых клеток.



Признана опасной пища, которая приготовлена на газу. Ей свойственно добавлять в организм повышенную дозу двуокиси азота, окиси углерода и формальдегида. Отмечается, что эти вещества получает организм при табакокурении. Дефицит сна считается вреднее, чем употребление алкоголя одновременно с вредным питанием или курением. Он становится виновником возникновения онкологии, если переходит в хроническую стадию.



