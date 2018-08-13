Филипп Киркоров и Ольга Бузова устроили страстные танцы под песню «Ибица»

На днях в Анапе состоялся большой концерт Киркорова, на которой не смогла не прийти его подруга Ольга Бузова, у которой кстати также было выступление в этом городе. Две звезды устроили настоящее шоу во время исполнения песни Филиппа «Ибица».Ольга с самого начала не скрывала от подписчиков, что собирается на концерт Киркорова. Все сториз Бузовой были посвящены ее сборам, а также запечатлена отрывки самого выступления Филиппа. Однако как только зазвучала новая композиция «Ибица», звезда «Дома-2» была приглашена на сцену.Вальяжный и дерзкий выход Ольги на сцену дал понять зрителям, что сейчас начнется что-то невообразимое. Так и случилось: танцоры Киркорова носили Бузову как богиню на сцене, периодически передавая ее в руки самому певцу.Сам Филипп то ли по задумке, то ли просто исходя из своих желаний, потрогал все места Ольги, на глазах у зрителей, находящихся в зале. При этом Бузова совсем не сопротивлялась и даже была довольна подобным вниманием.После концерта звезды отправились продолжать свой отдых в «Анапскую Рублевку». Филипп и Ольга даже признались в любви друг к другу в социальных сетях, что в последнее время уже не стало новостью для их фанатов.Однако большинство поклонников творчества Киркорова были неприятно удивлены «страстным танцем» кумира с Бузовой. Многие отметили, что в зале находились дети, а певец устроил на сцене настоящий разврат.Да и вообще, по словам зрителей, они пришли на концерт Филиппа, а не Ольги Бузовой, а в итоге им пришлось не только слушать ее песни, которые звучали в начале выступления, но и лицезреть ее на сцене.Добавим, что сама Ольга осталась в восторге от концерта своего друга. Она отметила, что почувствовала себя настоящей богиней, к которой было обращено все внимание и забота.