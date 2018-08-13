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На территории Дагестана в спортивном лагере было зафиксировано отравление 73 детей

На территории Дагестана в спортивном лагере было зафиксировано отравление 73 детей. Журналисты сообщили, что 54 ребёнка попали в в ближайшую больницу с кишечной инфекцией.

На территории Дагестана в спортивном лагере было зафиксировано отравление 73 детей


Дагестанский спортлагерь, в котором произошло 13 августа масштабное отравление, носит название «Спартак». Всего там отдыхало 220 детей. По словам местных чиновников, в настоящее время состояние отравившихся начинает улучшаться.

Как заявляют медицинские специалисты, у 28 пострадавших не наблюдается рвотный рефлекс. Пострадавшие особы пребывают в настоящее время в состоянии средней тяжести.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:40
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