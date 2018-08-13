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T-killah в разводе Дмитрия Тарасова с Ольгой Бузовой принял сторону друга

Известный рэпер T-killah является близким другом Дмитрия Тарасова и в его разводе с Ольгой Бузовой принял сторону футболиста.

Несмотря на то, что со знаменитой певицей и ведущей «Дом-2» T-killah знаком дольше, после развода «тарабузиков» ему пришлось выбирать между ними.

T-killah в разводе Дмитрия Тарасова с Ольгой Бузовой принял сторону друга

Александр считает, что в отношениях супругов часто такое происходит, но когда люди расходятся, их друзьям приходится принимать чью-то сторону.

T-killah в разводе Дмитрия Тарасова с Ольгой Бузовой принял сторону друга

В итоге приятельство трансформируется во вражду и на сегодняшний день рэпер и Ольга Бузова прекратили общение, а обсуждениях отношений Дмитрия и певицы после развода, T-killah всегда защищает своего однофамильца и друга.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:56
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