T-killah в разводе Дмитрия Тарасова с Ольгой Бузовой принял сторону друга

Несмотря на то, что со знаменитой певицей и ведущей «Дом-2» T-killah знаком дольше, после развода «тарабузиков» ему пришлось выбирать между ними.Александр считает, что в отношениях супругов часто такое происходит, но когда люди расходятся, их друзьям приходится принимать чью-то сторону.В итоге приятельство трансформируется во вражду и на сегодняшний день рэпер и Ольга Бузова прекратили общение, а обсуждениях отношений Дмитрия и певицы после развода, T-killah всегда защищает своего однофамильца и друга.