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Жители острова Пасхи могли мигрировать на другую территорию

Австралийские ученые не нашли ни одного свидетельства об уничтожении племен острова Пасхи. Они предполагают, что жители могли мигрировать на другую территорию.

Жители острова Пасхи могли мигрировать на другую территорию


Эксперты до сих пор не выяснили, кем были построены каменные скульптуры, основная часть которых закопана под землей. Головы идолов считаются одними из самых загадочных тайн современности, а археологи до сих пор ведут раскопки. До недавнего времени они думали, что народ исчез из-за вооруженных нападений и военных конфликтов. Однако, участникам раскопок не удалось найти факты, подтверждающие такую версию. Перед исчезновением жители уничтожили все следы пребывания на территории острова вместе с ценными артефактами.

Пока ученые сделали выводы, что первое поселения на территории острова Пасхи возникли 900 лет назад, однако, «каменные головы» появились там намного раньше. Это говорит о том, что предыдущие жители покинули территорию добровольно.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:55
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