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Эксперты прогнозируют рекордное увеличение ипотечных кредитов в России

Эксперты прогнозируют рекордное увеличение ипотечных кредитов в России. Таким образом в текущем году людям могут выдать ипотеку на сумму в 3 трлн рублей.

Эксперты прогнозируют рекордное увеличение ипотечных кредитов в России


За семь месяцев этого года было выдано примерно 785 000 кредитов. В прошлом году выдали 2 трлн рублей в рамках ипотеки, но сейчас показатели могут стать лучше. Олег Солнцев, являющийся руководителем направления анализа кредитной политики, а также банковской системы действующего Центра макроэкономического анализа, отметил, что на этот год прогнозируется сумма в размере 2,95 трлн руб. По мнению эксперта, такие события связаны с увеличением зарплат у россиян.

Средняя ставка по ипотечному кредиту в июне уменьшилась до 9,48 процента. При этом снижение ставки по ипотеке на новостройки составило 9,26%. По итогам года данный показатель составит 9%. Для РФ это является беспрецедентно низким уровнем.

 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:30
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