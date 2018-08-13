Эксперты прогнозируют рекордное увеличение ипотечных кредитов в России

За семь месяцев этого года было выдано примерно 785 000 кредитов. В прошлом году выдали 2 трлн рублей в рамках ипотеки, но сейчас показатели могут стать лучше. Олег Солнцев, являющийся руководителем направления анализа кредитной политики, а также банковской системы действующего Центра макроэкономического анализа, отметил, что на этот год прогнозируется сумма в размере 2,95 трлн руб. По мнению эксперта, такие события связаны с увеличением зарплат у россиян.Средняя ставка по ипотечному кредиту в июне уменьшилась до 9,48 процента. При этом снижение ставки по ипотеке на новостройки составило 9,26%. По итогам года данный показатель составит 9%. Для РФ это является беспрецедентно низким уровнем.