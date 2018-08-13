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В райдер Ольги Бузовой входит коньяк, вино и кальян

Ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова находится сейчас на пике популярности и потому не удивительно, что от организаторов ее выступлений звезда требует все самое лучшее.

По версии Forbes Ольга Бузова занимает шестую строчку в списке самых влиятельных знаменитостей, и ее годовой доход составляет 3,8 млн долларов.

В райдер Ольги Бузовой входит коньяк, вино и кальян

Такой заработок позволяет Ольге ни в чем себе не отказывать, да еще и от организаторов концертов требовать все самое лучшее.

Так в ее райдер входит перелет «бизнес-классом», такого же класса автомобиля для перемещений по городу, VIP-проход в аэропортах, и люксовый номер в пятизвездочных отелях.

В райдер Ольги Бузовой входит коньяк, вино и кальян

Примечательно, что в гримерке Ольге Бузововй требуется вино, коньяк Hennesy VSOP. Пять бутылок энергетика, элитный лак для волос и грейпфрутовый кальян. Суточные певицы составляют семь тысяч рублей.

Также знаменитость требовательно относится к своей безопасности и на гастролях Бузову сопровождают два бодигарда в городе и четыре - во время концертов.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:32
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