Отец Меган Маркл делает попытки примириться с дочерью

Разногласия между родными произошли несколько месяцев назад, после чего они не пришли на свадьбу Меган Маркл, а также часто критиковали ее образ жизни во время беседы с представителями прессы. Одним из скандальных заявлений была история о том, как новоиспеченная родственница королевы несчастна в браке с принцем. Со своей стороны Меган Маркл старалась не реагировать на такие события. Спустя почти три месяца после свадьбы дочери, Томас Маркл вновь хочет восстановить с ней общение и хорошие отношения.Мужчина рассказал, что разговаривал с мужем дочери лишь по телефону. Принц Гарри проинструктировал его по поводу заявлений для СМИ, однако родственник не послушал советов члена королевской семьи, продав фото дочери журналистам. Именно из-за этих снимков он и не смог побывать на королевской свадьбе. Сейчас отец герцогини Сассекской жалеет о своих поступках. Как он сам признается, мотивом его действий были не деньги, а стремление изменить собственный имидж. Он уже извинился перед молодыми супругами и признал свои ошибки. По его словам, он на них не злится, любит и желает самого хорошего.