Обнаруженный в Африке метеорит оказался старше Земли

Образовался объект в период формирования Солнечной системы, после процесса, связанного с гравитационным коллапсом в межзвездном газопылевом облаке, вызванного взрывом массивной или сверхновой звезды. Размер метеорита примерно с бейсбольный мяч, а куплен он был экспертами в 2016 году на африканском рынке. Покупатель сразу отправил образец ученым, которые долгое время относились скептически к находке. В итоге, камень с зелеными пятнами попал к Пурне Шринивасан, студентке Университета Нью-Мехико. Она провела исследовательскую работу, под управлением профессора Карла Эйджи. Специалисты присвоили объекту название Northwest Africa (NWA) 11119.Согласно результатам исследований оказалось, что данный «камешек» явно неземного происхождения. Анализ химического состава указал, что это действительно метеорит вулканического происхождения. Состоит он из тридимита, представляющего редкий минерал из класса кремнеземов. Подобный состав ученые находили раньше только в вулканических породах Земли.