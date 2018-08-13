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Дочь певицы Валерии расстроила поклонников неудачным снимком в Instagram

Дочь певицы Валерии опубликовала на страннице своего Instagram неудачный снимок, расстроивший поклонников. До этого момента в социальной сети Анна Шульгина выкладывала сюжеты, в которых демонстрирует модные наряды и стройную фигуру.

Дочь певицы Валерии расстроила поклонников неудачным снимком в Instagram

Она решила узнать мнение своих подписчиков по поводу публикации неудачных кадров. Пользователи не заставили себя долго ждать и сразу ответили молодой красавице. Некоторые особы посчитали снимок довольно удачным, отметив, что девушка на нем получилась красивой и сексуальной. Фанаты оценили самокритику и чувство юмора Анны Шульгиной, поблагодарив ее за поднятое настроение, а недоброжелатели назвали публикации ужасными.

Дочь певицы Валерии расстроила поклонников неудачным снимком в Instagram

Напомним, что в 2014 году Анна Шульгина выпустила свой первый сингл под названием «Дайте шанс на мечту» в сотрудничестве с хип-хоп-исполнителем SLeM’ом. В том же году был записан дуэт девушки с ее звездной матерью - «Ты моя», но особой популярности исполнителница так и не добилась. Сейчас начинающая певица продолжает свою творческую карьеру.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:00
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