Дочь певицы Валерии расстроила поклонников неудачным снимком в Instagram

Она решила узнать мнение своих подписчиков по поводу публикации неудачных кадров. Пользователи не заставили себя долго ждать и сразу ответили молодой красавице. Некоторые особы посчитали снимок довольно удачным, отметив, что девушка на нем получилась красивой и сексуальной. Фанаты оценили самокритику и чувство юмора Анны Шульгиной, поблагодарив ее за поднятое настроение, а недоброжелатели назвали публикации ужасными.Напомним, что в 2014 году Анна Шульгина выпустила свой первый сингл под названием «Дайте шанс на мечту» в сотрудничестве с хип-хоп-исполнителем SLeM’ом. В том же году был записан дуэт девушки с ее звездной матерью - «Ты моя», но особой популярности исполнителница так и не добилась. Сейчас начинающая певица продолжает свою творческую карьеру.