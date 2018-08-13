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Рустам Солнцев хочет завести детей с Ольгой Бузовой

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев после ухода из проекта превратился в известного блогера, который критикует отечественных знаменитостей и раздает им своеобразные советы.

Так недавно Рустам учил певицу Ани Лорак, как пережить измену мужа и в качестве примера привел ситуацию с разводом Ольги Бузовой.

Рустам Солнцев хочет завести детей с Ольгой Бузовой

Теперь шоумен переключился на саму звезду, называя ее неплохим человеком, «но Козерогом», который никогда никому не отвечает.

Солнцев сообщил, что из друзей у нее осталась только родная сестра Анна, но при этом отмечается, что в узком кругу «Бузова юморная и любит шутить».

Блогер уверен, что в новом шоу «Замуж за Бузову» ведущая телестройки не найдет свою половинку, но при этом уверен, что у него с Ольгой могли бы получиться красивые и умные дети, такие как сама Бузова.

Рустам Солнцев хочет завести детей с Ольгой Бузовой

«Дети у нас были бы красивые. Они будут умные - в тебя. Красивые - тоже в тебя», - мечтает Солнцев.

Интересно отношение Рустама к экс-супругу звезды – футболисту Дмитрию Тарасову.

«Даже машинки девчонке не оставил, но она его, конечно, причесала. Думаю, его блоха сейчас кусает, но Тарасову не хватает развития: открывает рот - и сразу все понятно, говорить даже не надо», - осуждает его за прижимистость шоумен.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:55
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