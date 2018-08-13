Рустам Солнцев хочет завести детей с Ольгой Бузовой

Так недавно Рустам учил певицу Ани Лорак, как пережить измену мужа и в качестве примера привел ситуацию с разводом Ольги Бузовой.Теперь шоумен переключился на саму звезду, называя ее неплохим человеком, «но Козерогом», который никогда никому не отвечает.Солнцев сообщил, что из друзей у нее осталась только родная сестра Анна, но при этом отмечается, что в узком кругу «Бузова юморная и любит шутить».Блогер уверен, что в новом шоу «Замуж за Бузову» ведущая телестройки не найдет свою половинку, но при этом уверен, что у него с Ольгой могли бы получиться красивые и умные дети, такие как сама Бузова., - мечтает Солнцев.Интересно отношение Рустама к экс-супругу звезды – футболисту Дмитрию Тарасову., - осуждает его за прижимистость шоумен.