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Ученые: Пришельцы помешали США взорвать атомное оружие на Луне

В последнее время ученые подозревают, что спутник Земли выполняет иные функции, чем предполагалось раньше. Некоторые эксперты уверены, что пришельцы помешали США взорвать атомное оружие на Луне.

Ученый Сеан С. Соломон из Массачусетского технологического института изучил сведения, представленные в 1962 году специалистом NASA Гордоном Макдональдом. В результате он сделал вывод, что спутник Земли может оказаться полым внутри, но гравитационное поле указывает на внеземную активность со стороны гуманоидов. Специалист в области атомной энергетики Росс Дедриксон рассекретил текст доклада Центра ядерного оружия ВВС от 1959 года, где указано, что США собирались тестировать на Луне атомное оружие, но инопланетяне не дали землянам вторгнуться на их территорию.
Ученые: Пришельцы помешали США взорвать атомное оружие на Луне


Как рассказали участники миссии STARGATE, они наблюдали на поверхности объекта человекоподобных существ и странные сооружения. Также есть доклады ученых, сохранившиеся в архивах, где отмечается, что все обнаруженные на Луне объекты имеют признаки искусственного происхождения.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 10:55
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