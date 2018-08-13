Ксения Бородина уверена, что хейтеров надо ставить на место

Многие знаменитости, обретая поклонников, вдобавок получают и хейтеров. Как бороться с негативными комментариями, каждый решает по-разному. Кто-то блокирует злопыхателей, кто-то закрывает возможность комментировать записи. Но есть и те, кто предпочитает бороться с завистниками их же оружием.Так, Бородина часто отвечает своим хейтерам в комментариях, а порой, и посвящает им целые посты. Фанаты Ксении не понимают, зачем она тратит свое время и нервы на то, чтобы дать ответ злопыхателям. На днях телеведущая объяснила свою позицию по этому поводу.Ведущая «Дома-2» часто делится в социальных сетях фотографиями с отдыха своей семьи. Однако недавно после очередного фото с детьми, хейтеры обрушили на Бородину целый шквал критики, обвинив ее в том, что звездная мама слишком красиво живет и часто отдыхает.Ксения была возмущена подобными словами, поэтому решила дать ответ всем недовольным и написала целый пост на эту тему. Звезда заявила, что какая бы работа у человека не была, он устает, это нормально. У нее всего лишь один выходной в неделю, который она хочет провести с семьей, путешествуя.Бородина добавила, что хотеть проводить время с близкими – это не преступление. К сожалению, работа не позволяет ей делать это чаще, однако жаловаться на свой плотный график звезда не намерена. Поэтому хейтерам стоит не совать свой нос, куда не надо, и не стоит считать чужие деньги.Телеведущая отметила, что злопыхателей нужно ставить на место, так как «ответка» никому не нравится. Пользователи, которые оставляют негативные комментарии, чувствуют себя увереннее, если остаются безнаказанными, так как думают, что попали «в точку» и задели за живое.А когда против хейтеров действуют их же оружием – критикой и унижением, то по мнению Бородиной, им становится неприятно, и они осознают, что в следующий раз не стоит лезть со своим мнением туда, куда их не просят.Ксения считает, что многие люди в нашей стране готовы оказать поддержку лишь тогда, когда в жизни все плохо. Звезда предполагает, что в их душе появляется радость, что у соседа дела обстоят гораздо хуже, чем у них самих. Поэтому Бородина уверена, что если бы она в социальных сетях постоянно жаловалась на жизнь, то число хейтеров на ее странице заметно бы сократилось.