К 2030 году результаты ЕГЭ будут проверять современные компьютеры
К 2030 году проверку ЕГЭ будут проводить полностью с помощью компьютера. Разработчики считают, что развитие искусственного интеллекта должно достичь уровня, позволяющего оценить развернутые ответы российских школьников.
Новая система позволит во время проверки работ исключить субъективный фактор. Наряду с этим она может оказаться довольно дорогостоящей. По мнению специалистов, такие экзамены препятствуют развитию у российских детей творческого потенциала. Они считают, что следует убрать всю тестовую часть Единого Госэкзамена, а также сделать его частично устным. При этом его должен принимать человек.
На сегодняшний день результаты ЕГЭ проверяют 40 000 экспертов. Компьютеры проверяют только тестовую часть экзамена.
Новая система позволит во время проверки работ исключить субъективный фактор. Наряду с этим она может оказаться довольно дорогостоящей. По мнению специалистов, такие экзамены препятствуют развитию у российских детей творческого потенциала. Они считают, что следует убрать всю тестовую часть Единого Госэкзамена, а также сделать его частично устным. При этом его должен принимать человек.
На сегодняшний день результаты ЕГЭ проверяют 40 000 экспертов. Компьютеры проверяют только тестовую часть экзамена.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:15