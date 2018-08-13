К 2030 году результаты ЕГЭ будут проверять современные компьютеры

Новая система позволит во время проверки работ исключить субъективный фактор. Наряду с этим она может оказаться довольно дорогостоящей. По мнению специалистов, такие экзамены препятствуют развитию у российских детей творческого потенциала. Они считают, что следует убрать всю тестовую часть Единого Госэкзамена, а также сделать его частично устным. При этом его должен принимать человек.На сегодняшний день результаты ЕГЭ проверяют 40 000 экспертов. Компьютеры проверяют только тестовую часть экзамена.