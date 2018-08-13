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Жительница Ростова в течение нескольких дней очищала чужую квартира от мусора

Несколько дней жительнице одного из домов Ростова пришлось вычищать чужую квартиру от мусора. В общей сложности уборка заняла 22 часа.

Жительница Ростова в течение нескольких дней очищала чужую квартира от мусора


В каждой квартире есть свой беспорядок, но регулярная уборка помещения помогает содержать все в чистоте. Иногда хозяева своих «очагов» проживают в самых настоящих завалах. Так произошло и в одном из домов города, где «хранительница очага» не занимала себя уборкой и выносом мусора. В результате, в подъезде стояла нещадная вонь, а в самом жилище неоднократно происходили пожары.

«Помочь» решила жительница пятого этажа. Женщина принялась очищать соседскую квартиру от мусора, когда коммунальщики отказались пробираться сквозь мусорные завалы квартиры для замены прогнивших труб отопления.Шокированная таким зрелищем горожанка не смогла промолчать и опубликовала сообщение в сетях.

 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:15
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