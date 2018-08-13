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Певица Пелагея стала крестной матерью для дочери Екатерины Гелайко

Певица Пелагея прикладывает много усилий, чтобы скрыть подробности своей личной жизни и ей это хорошо удается. Она стала крестной матерью для дочери Екатерины Гелайко, после чего редкие кадры появились в сетях.

Певица Пелагея стала крестной матерью для дочери Екатерины Гелайко

Свадьба исполнительницы и хоккеиста Ивана Телегина прошла в тайне от прессы, а появление дочери Таисии только усилило бдительность Пелагея. До настоящего момента в Интернете не появилось ни единого кадра девочки. Певица рассказывала о своей малышке в эфире телепрограммы Ивана Урганта, но отказалась показывать фото. Поклонники были в восторге, заметив своего кумира в церкви с ребенком на руках. Не разобравшись, пользователи сети сразу решили, что это наследница звезды Таисия. Позже стало ясно, что артистка стала крестной мамой для ребенка своей близкой подруги Екатерины Гелайко.

Певица Пелагея стала крестной матерью для дочери Екатерины Гелайко

Что касается Таисии, в эфире «Вечернего Урганта» исполнительница рассказывала, что ее наследница растет серьезной и строгой. Пелагея сообщила, что когда девочка была у нее в животе, УЗИ показало выражение ее лица. Тогда знаменитость поняла, что надо с уважением относиться к дочери.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:25
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