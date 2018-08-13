Цена Xiaomi Mi Band 3 на российском рынке упала ниже отметки 1 900 рублей
Стоимость Xiaomi Mi Band 3 на российском рынке упала ниже отметки 1 900 рублей. Цена гаджета снизилась практически в 2,5 раза по сравнению с тем, как он стоил раньше.
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 в России появился по цене 5 000 рублей, после чего стоимость гаджета постоянно снижается. В результате он стал доступен россиянам по приемлемой цене менее 1900 рублей. Продукция китайского производителя Xiaomi на российском рынке пользуется неплохой популярностью. Устройства имеют хороший функционал и сравнительно низкую стоимость.
Однако на старте продаж продавцы стремятся на новиках хорошо заработать, завышая на них стоимость в несколько раз. Именно так и получилось с фитнес-браслетом, на сколько известно, его цена от производителя изначально составляла около 1650 рублей.
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 в России появился по цене 5 000 рублей, после чего стоимость гаджета постоянно снижается. В результате он стал доступен россиянам по приемлемой цене менее 1900 рублей. Продукция китайского производителя Xiaomi на российском рынке пользуется неплохой популярностью. Устройства имеют хороший функционал и сравнительно низкую стоимость.
Однако на старте продаж продавцы стремятся на новиках хорошо заработать, завышая на них стоимость в несколько раз. Именно так и получилось с фитнес-браслетом, на сколько известно, его цена от производителя изначально составляла около 1650 рублей.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 09:45