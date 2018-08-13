Американские журналисты сравнили советского Винни-Пуха с американским аналогом
В США обозреватели агентства The Daily Beast провели сравнение межу главным героем мультфильма «Приключения Винни-Пуха», который был создан в СССР, и американским аналогом. По внешности, а также по характеру, советский медведь показался экспертам более подходящим для сказки.
По мнению обозревателей, с солидным выпирающим брюхом, американский Винни-Пух выглядит как достаточно взрослое животное. При этом советский персонаж детской сказки Алана Милна более округлый, чем привлекает внимание зрителя. Визуализированный «Союзмультфильмом» медведь по характеру более простой, смешной, и настоящий хитрец. Винни Пух ходит в гости для того, чтобы бесплатно подкрепиться. Желая достать мёд, он прячется от пчел, притворяясь тучей.
Советский медведь, в отличие от американского аналога, попадая в сложную ситуацию, ведет диалог со зрителем, устремляя на них свои удивленные глаза.
По мнению обозревателей, с солидным выпирающим брюхом, американский Винни-Пух выглядит как достаточно взрослое животное. При этом советский персонаж детской сказки Алана Милна более округлый, чем привлекает внимание зрителя. Визуализированный «Союзмультфильмом» медведь по характеру более простой, смешной, и настоящий хитрец. Винни Пух ходит в гости для того, чтобы бесплатно подкрепиться. Желая достать мёд, он прячется от пчел, притворяясь тучей.
Советский медведь, в отличие от американского аналога, попадая в сложную ситуацию, ведет диалог со зрителем, устремляя на них свои удивленные глаза.
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:55