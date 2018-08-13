Госдума России планирует запретить называть колбасой продукты с небольшим содержанием мяса

Данная инициатива поступила от депутатов Госдумы. Виталий Милонов в своём обращении, которое адресовано Денису Мантурову - главе Минпромторга, отмечает, что изделия, которые отличаются низким содержанием мяса, нельзя называть колбасой. Люди должны иметь полную информацию о составе покупаемых товаров. Вследствие этого на данных этикетках следует поместить данные, упоминающее о вреде различных заменителей.Следует заметить, что в Российской Федерации рассматривается закон, который позволяет регулировать деятельность отечественных производителей натуральных продуктов.