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Госдума России планирует запретить называть колбасой продукты с небольшим содержанием мяса

Госдума России планирует запретить называть колбасой продукты, в которых содержание мяса составляет меньше 50 процентов. После принятия закона напитки тоже будут иметь статус химически-синтезированных продуктов.

Госдума России планирует запретить называть колбасой продукты с небольшим содержанием мяса


Данная инициатива поступила от депутатов Госдумы. Виталий Милонов в своём обращении, которое адресовано Денису Мантурову - главе Минпромторга, отмечает, что изделия, которые отличаются низким содержанием мяса, нельзя называть колбасой. Люди должны иметь полную информацию о составе покупаемых товаров. Вследствие этого на данных этикетках следует поместить данные, упоминающее о вреде различных заменителей.

Следует заметить, что в Российской Федерации рассматривается закон, который позволяет регулировать деятельность отечественных производителей натуральных продуктов.

 
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Общество / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:35
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