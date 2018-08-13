Таинственный объект неизвестного происхождения обнаружен в пустыне Гоби
Исследователи во время просмотра Google Earth обнаружили на севере Китая в пустыне Гоби огромное сооружение в виде правильной геометрической формы. По предварительной версии, объект представляет из себя секретную научную станцию или заброшенную военную базу, а также не исключается его связь с внеземными цивилизациями.
Пока авторы находки имеют мнение, что в данном месте могли проводиться работы, связанные с созданием космодрома. На это указывают расположенные на территории сооружения структуры, с виду похожие на взлетные полосы для воздушного транспорта.
Немногим ранее, на морском дне в районе Бермудского треугольника исследователи нашли объект, имеющий необычную форму. Они считают, что это утонувший НЛО, который миллионы лет назад потерпел крушение, но ученые отказываются комментировать информацию.
Пока авторы находки имеют мнение, что в данном месте могли проводиться работы, связанные с созданием космодрома. На это указывают расположенные на территории сооружения структуры, с виду похожие на взлетные полосы для воздушного транспорта.
Немногим ранее, на морском дне в районе Бермудского треугольника исследователи нашли объект, имеющий необычную форму. Они считают, что это утонувший НЛО, который миллионы лет назад потерпел крушение, но ученые отказываются комментировать информацию.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 10:00