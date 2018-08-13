Таинственный объект неизвестного происхождения обнаружен в пустыне Гоби

Пока авторы находки имеют мнение, что в данном месте могли проводиться работы, связанные с созданием космодрома. На это указывают расположенные на территории сооружения структуры, с виду похожие на взлетные полосы для воздушного транспорта.Немногим ранее, на морском дне в районе Бермудского треугольника исследователи нашли объект, имеющий необычную форму. Они считают, что это утонувший НЛО, который миллионы лет назад потерпел крушение, но ученые отказываются комментировать информацию.