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Таинственный объект неизвестного происхождения обнаружен в пустыне Гоби

Исследователи во время просмотра Google Earth обнаружили на севере Китая в пустыне Гоби огромное сооружение в виде правильной геометрической формы. По предварительной версии, объект представляет из себя секретную научную станцию или заброшенную военную базу, а также не исключается его связь с внеземными цивилизациями.

Таинственный объект неизвестного происхождения обнаружен в пустыне Гоби


Пока авторы находки имеют мнение, что в данном месте могли проводиться работы, связанные с созданием космодрома. На это указывают расположенные на территории сооружения структуры, с виду похожие на взлетные полосы для воздушного транспорта.


Немногим ранее, на морском дне в районе Бермудского треугольника исследователи нашли объект, имеющий необычную форму. Они считают, что это утонувший НЛО, который миллионы лет назад потерпел крушение, но ученые отказываются комментировать информацию.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 10:00
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