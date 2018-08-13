Назван ТОП-5 автомобилей на вторичном рынке стоимостью 100 тысяч рублей
Эксперты вторичного российского рынка составили ТОП-5 подержанных автомобилей стоимостью 100 тысяч рублей. Недорогие машины всегда пользуются спросом, как в России, так и в других странах.
Лидирует в ТОПе автомобиль Audi 100, его кузов отлично противостоит коррозии, а салон имеет определённый комфорт. На втором месте Mercedes 190 (W201), эта машина в своё время считалась самой компактной и доступной по цене в модельном ряду премиального бренда. На третьем месте автомобиль Audi 80, который постоянно входит в рейтинг лучших недорогих моделей на вторичных рынках.
Четвёртое место занимает Volkswagen Passat, он отлично подходит для начинающий автолюбителей, так как расходники и запчасти стоят недорого. Замыкает ТОП Volkswagen Golf II, эту модель на вторичном рынке разбирают, как горячие пирожки. Автомобиль достаточно резвый и комфортный, в то же время простой по конструкции.
Лидирует в ТОПе автомобиль Audi 100, его кузов отлично противостоит коррозии, а салон имеет определённый комфорт. На втором месте Mercedes 190 (W201), эта машина в своё время считалась самой компактной и доступной по цене в модельном ряду премиального бренда. На третьем месте автомобиль Audi 80, который постоянно входит в рейтинг лучших недорогих моделей на вторичных рынках.
Четвёртое место занимает Volkswagen Passat, он отлично подходит для начинающий автолюбителей, так как расходники и запчасти стоят недорого. Замыкает ТОП Volkswagen Golf II, эту модель на вторичном рынке разбирают, как горячие пирожки. Автомобиль достаточно резвый и комфортный, в то же время простой по конструкции.
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Добавил: Алина Сегодня, 09:25