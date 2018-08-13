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Сергей Трофимов рассказал в программе «Честное слово» о сложном разговоре с дочерью перед разводом

Сергей Трофимов счастлив во втором браке с новой избранницей и воспитывает двоих детей. В телепрограмме «Честное слово» Юрия Николаева певец рассказал о сложном разговоре со старшей дочерью от первой жены перед разводом.

Сергей Трофимов рассказал в программе «Честное слово» о сложном разговоре с дочерью перед разводом

Исполнителю тяжело было расстаться со своей первой супругой Натальей. В семье росла дочка Анна и ей надо было сообщать, почему родители больше не будут жить вместе. Трофимов ушел, когда девочки было 15 лет. Со своим ребенком знаменитость постарался быть максимально честным. Он сказал, что встретил человека, которого полюбил. Певец объяснил девочке, что ее мать очень хороший человек, но они не могут быть вместе, поэтому он решил с ней расстаться.

Сергей Трофимов рассказал в программе «Честное слово» о сложном разговоре с дочерью перед разводом

Трофиму удалось выстроить доверительные отношения с дочерью. Девушка знакомит звездного отца со всеми своими ухажерами. Но по началу она очень сильно переживала, ведь развод у родителей был тяжелым. Теперь девочка выросла, очень многое поняла и приняла, а сейчас она весьма трепетно относится к сводным брату и сестре. К слову, женщиной, которую полюбил певец, и ради которой бросил семью — это не вторая его жена, а Юлия Мешина, которая стала любимой женщиной актера Александра Абдулова.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:15
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