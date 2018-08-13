АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Расшифровка Апокалипсиса: Пророчества Иоанна Богослова не были связаны с общей гибелью мира в будущем
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

AliExpress начал массовую блокировку учётных записей россиян за открытые споры

Онлайн-магазин AliExpress приступил к массовому блокированию учётных записей российских пользователей за попытки обмана продавцов КНР через открытые споры.

AliExpress начал массовую блокировку учётных записей россиян за открытые споры


Такой метод раньше обеспечивал урегулирование вопроса с бракованными товарами. Пользователем открывался спор, по итогу которого можно было получить полную компенсацию или вернуть часть денег за товар. Но интернет-мошенники в последнее время стали не по назначению применять данный метод.

В соцсетях появляется всё больше видео, в которых авторы рассказывают, как обмануть продавцов КНР, а также получить любой товар бесплатно. Интернет-магазин приступил к массовой блокировке учётных записей, которые выглядят подозрительно. Блокировка происходит вследствие огромного количества открытых споров в сравнении с общим числом заказов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:55
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Таинственный объект неизвестного происхождения
Американские журналисты сравнили советского
Рустам Солнцев хочет завести детей с Ольгой
Цена Xiaomi Mi Band 3 на российском рынке упала
Ксения Бородина уверена, что хейтеров надо
Госдума России планирует запретить называть
Назван ТОП-5 автомобилей на вторичном рынке
Сергей Трофимов рассказал в программе «Честное
Камикадзе царя Леонида: В битве под Фермопилами
AliExpress начал массовую блокировку учётных
Назван ТОП-5 самых медленных автомобилей в мире
Егор Крид не прошел отбор на прослушивании у
Директор NASA планирует организовать встречу с
Музыкант Николай Носков перенес инсульт
Ученые: На дне псковского озера Сенница может
Компания Kia обновила для российского рынка
Евгения Феофилактова намерена построить
Назван ТОП-10 самых популярных ситикаров в 2018
Сын Елены Яковлевой испытывает ненависть к людям
Квартиру мамы Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге
WhatsApp вынужден отказаться использовать
СМИ озвучили причину ухода из жизни актера
Ремонт для актрисы Лукерьи Ильяшенко окончился
Хакеры научились незаметно воровать банковские
В Италии одинокая медсестра оставила медицинскому
Эксперты: Несколько нехитрых правил помогут людям
Наташа Королева считает, что Армен Джигарханян и
Пришелец-оракул из Москвы предсказал будущее
В Ирландии из-за паразита за линзой женщина
Samsung готовится выпустить microSD рекордного
Просмотреть все новости