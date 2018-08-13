AliExpress начал массовую блокировку учётных записей россиян за открытые споры

Такой метод раньше обеспечивал урегулирование вопроса с бракованными товарами. Пользователем открывался спор, по итогу которого можно было получить полную компенсацию или вернуть часть денег за товар. Но интернет-мошенники в последнее время стали не по назначению применять данный метод.В соцсетях появляется всё больше видео, в которых авторы рассказывают, как обмануть продавцов КНР, а также получить любой товар бесплатно. Интернет-магазин приступил к массовой блокировке учётных записей, которые выглядят подозрительно. Блокировка происходит вследствие огромного количества открытых споров в сравнении с общим числом заказов.