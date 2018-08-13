Егор Крид не прошел отбор на прослушивании у Аллы Пугачевой перед телешоу «Фактор А»
Егор Крид в интервью журналистам рассказал, что хотел попасть на телешоу «Фактор А», наставником которого являлась Алла Пугачева. Однако начинающий исполнитель песен получил отказ, потому что не прошел отбор во время прослушивания.
Тогда будущий музыкант решил, что если до 18 лет он не подпишет контракт, то оставит эту профессию навсегда. В качестве альтернативы вокальной деятельности Егор Крид рассматривал киноиндустрию. Большинство своих клипов исполнитель песен монтирует самостоятельно. По его словам, он получает большое удовольствие от отбора удачных кадров и процесса создания видео. Также Егор мечтает, что в будущем у него будет возможность сняться в качестве актера в полнометражном кино.
Знаменитость несколько лет с удовольствием выступает наставником в проекте KFC Battle. Вокалист поведал, что он постоянно делится с начинающими артистами собственным опытом. Кроме того, он поработал с человеком, занимавшимся раньше проектом Примадонны, который удивился, что жюри не могло рассмотреть в молодом исполнителе будущую звезду.
Тогда будущий музыкант решил, что если до 18 лет он не подпишет контракт, то оставит эту профессию навсегда. В качестве альтернативы вокальной деятельности Егор Крид рассматривал киноиндустрию. Большинство своих клипов исполнитель песен монтирует самостоятельно. По его словам, он получает большое удовольствие от отбора удачных кадров и процесса создания видео. Также Егор мечтает, что в будущем у него будет возможность сняться в качестве актера в полнометражном кино.
Знаменитость несколько лет с удовольствием выступает наставником в проекте KFC Battle. Вокалист поведал, что он постоянно делится с начинающими артистами собственным опытом. Кроме того, он поработал с человеком, занимавшимся раньше проектом Примадонны, который удивился, что жюри не могло рассмотреть в молодом исполнителе будущую звезду.