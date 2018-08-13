Егор Крид не прошел отбор на прослушивании у Аллы Пугачевой перед телешоу «Фактор А»

Тогда будущий музыкант решил, что если до 18 лет он не подпишет контракт, то оставит эту профессию навсегда. В качестве альтернативы вокальной деятельности Егор Крид рассматривал киноиндустрию. Большинство своих клипов исполнитель песен монтирует самостоятельно. По его словам, он получает большое удовольствие от отбора удачных кадров и процесса создания видео. Также Егор мечтает, что в будущем у него будет возможность сняться в качестве актера в полнометражном кино.Знаменитость несколько лет с удовольствием выступает наставником в проекте KFC Battle. Вокалист поведал, что он постоянно делится с начинающими артистами собственным опытом. Кроме того, он поработал с человеком, занимавшимся раньше проектом Примадонны, который удивился, что жюри не могло рассмотреть в молодом исполнителе будущую звезду.