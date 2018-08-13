АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Расшифровка Апокалипсиса: Пророчества Иоанна Богослова не были связаны с общей гибелью мира в будущем
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Директор NASA планирует организовать встречу с главой «Роскосмоса»

Директор НАСА Джим Брайденстайн принял решение обсудить с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным все существующие препятствия, которые мешают дальнейшему взаимодействию стран по вопросам космоса. Согласно его заявлениям, в ближайшее время, планируется проведение встречи двух сторон.

Как отметил Брайденстайн, США согласны продолжать дальнейшее партнерство с Россией по вопросам исследования космического пространства. Совместные исследования – это один из способов научного взаимодействия, когда закрыты все остальные сферы. Упомянул Брайденстайн двигатели РД-180, установленные на американских ракета-носителях Atlas V. Как передает ТАСС, США их закупает у России, так как в настоящее время альтернативных вариантов еще не разработано.
Директор NASA планирует организовать встречу с главой «Роскосмоса»


В 2011 году шаттлы прекратили свои полеты, сейчас у НАСА осталась только одна возможность доставки космонавтов на МКС - используя российские «Союзы». Благодаря соглашению с Boeing, в 2017-2019 годах, НАСА предоставлены пять дополнительных мест на «Союзах».

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 08:25
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Директор NASA планирует организовать встречу с
Музыкант Николай Носков перенес инсульт
Ученые: На дне псковского озера Сенница может
Компания Kia обновила для российского рынка
Евгения Феофилактова намерена построить
Назван ТОП-10 самых популярных ситикаров в 2018
Сын Елены Яковлевой испытывает ненависть к людям
Квартиру мамы Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге
WhatsApp вынужден отказаться использовать
СМИ озвучили причину ухода из жизни актера
Ремонт для актрисы Лукерьи Ильяшенко окончился
Хакеры научились незаметно воровать банковские
В Италии одинокая медсестра оставила медицинскому
Эксперты: Несколько нехитрых правил помогут людям
Наташа Королева считает, что Армен Джигарханян и
Пришелец-оракул из Москвы предсказал будущее
В Ирландии из-за паразита за линзой женщина
Samsung готовится выпустить microSD рекордного
Астробиологи планируют найти жизнь на Марсе через
Ученые: Калифорнийский супервулкан обладает
В Канзасе НЛО показал себя зрителям во время
Слюна собаки с опасными бактериями стала причиной
Ученые: Джон Леннон является настоящим автором
Иосиф Пригожин резко ответил Лайме Вайкуле после
Военный из Иркутска попал в отряд космонавтов и
Зрителей на шоу «Привет, Андрей!» удивил
Четверо туристов без снаряжения из Кемерово
Ученые считают аутоиммунное расстройство
Продажи подержанных авто LCV в РФ упали на 3,3% в
Возраст «пустынных змей» в Армении оказался
Просмотреть все новости