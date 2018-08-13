Директор NASA планирует организовать встречу с главой «Роскосмоса»

Как отметил Брайденстайн, США согласны продолжать дальнейшее партнерство с Россией по вопросам исследования космического пространства. Совместные исследования – это один из способов научного взаимодействия, когда закрыты все остальные сферы. Упомянул Брайденстайн двигатели РД-180, установленные на американских ракета-носителях Atlas V. Как передает ТАСС, США их закупает у России, так как в настоящее время альтернативных вариантов еще не разработано.В 2011 году шаттлы прекратили свои полеты, сейчас у НАСА осталась только одна возможность доставки космонавтов на МКС - используя российские «Союзы». Благодаря соглашению с Boeing, в 2017-2019 годах, НАСА предоставлены пять дополнительных мест на «Союзах».