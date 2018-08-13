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Назван ТОП-5 самых медленных автомобилей в мире

Специалисты составили и опубликовали ТОП-5 самых медленных в мире автомобилей. Небольшая машина с малообъёмным двигателем отлично подходит для водителей новичков, она экономична и не выполняет нежелательные манёвры.

Возглавляет ТОП трёхколёсная модель Peel P50 с бензиновым мотором мощностью 4,2 лошадиные силы, скорость которого составляет 45 км/час. На втором месте Aixam A.721, эту модель очень часто приравнивают к скутерам. Третью строчку занимает электрокар Renault Twizy с 4-киловаттным мотором.

Назван ТОП-5 самых медленных автомобилей в мире


На четвёртом месте рейтинга располагается электрокар MIA, который разгоняется до 100 км/час за 30 секунд, эта скорость для него является предельной. Замыкает ТОП-5 индийская модель Tata Nano, которая до первой «сотки» набирает разгон за 29 секунд.

 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 08:40
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