Назван ТОП-5 самых медленных автомобилей в мире

Возглавляет ТОП трёхколёсная модель Peel P50 с бензиновым мотором мощностью 4,2 лошадиные силы, скорость которого составляет 45 км/час. На втором месте Aixam A.721, эту модель очень часто приравнивают к скутерам. Третью строчку занимает электрокар Renault Twizy с 4-киловаттным мотором.На четвёртом месте рейтинга располагается электрокар MIA, который разгоняется до 100 км/час за 30 секунд, эта скорость для него является предельной. Замыкает ТОП-5 индийская модель Tata Nano, которая до первой «сотки» набирает разгон за 29 секунд.