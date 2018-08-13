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Музыкант Николай Носков перенес инсульт

Российский популярный музыкант Николай Носков перенес инсульт. Об этом рассказал латвийской радиостанции «Балтком» Алексей Белов - основатель группы «Парк Горького».

Музыкант Николай Носков перенес инсульт


Он призвал поклонников молиться за здоровье музыканта. Белов отметил, что его товарищ в настоящее время пребывает в довольно тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы вылечить звезду. Слухи про пошатнувшееся здоровье Николая Носкова появились в марте прошедшего года. Тогда музыканта в тяжелом состоянии госпитализировали в клинический госпиталь «Лапино». Многие лица начали говорить про инсульт в результате тромба, образовавшегося в шейном отделе, но официальный представитель музыканта Юлия Сажина сразу опровергла ложные сведения.

Теперь о проблеме со здоровьем артиста заговорил друг во время беседы с журналистами. Основатель известной российской группы пять раз получал премию «Золотой граммофон». Он состоял в таких группах, как: «Николай», «Гран-при», «Парк Горького», «Москва».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:19
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