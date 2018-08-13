Евгения Феофилактова намерена построить загородный особняк и родить второго ребенка
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» удивила фанатов, которым недавно стало известно о покупке второй квартиры в Москве.
Более того экс-супруга Антона Гусева не собирается останавливаться на этом и заявила о намерении приобрести участок под загородный дом.
Успешная бизнес-вумен еще на проекте заявила о себе как об уверенной и амбициозной личности.
В интервью известному изданию Евгения объяснила, что первая квартира была куплена за ее личные сбережения. А вторую недвижимость они пробрели вскладчину с любимым мужчиной. Феофилактова считает, что вкладываться в недвижимость всегда выгодно. На вопрос о третьей квартире,32-летняя женщина ответила, что теперь настал черед загородного особняка.
При этом Евгения не только деловая женщина, но и трепетная мать, а о Гусеве она вспоминает только в контексте с сыном.
«Мы с ним крайне редко общаемся, и это общение сводится только к нашему сыну Даниэлю. Сейчас у каждого своя личная жизнь, нет смысла обсуждать что-то еще. У нас нет общих тем. Общая тема - это только наш сын, поэтому мы можем обсудить что-то касаемо нашего ребенка, но это бывает крайне и крайне редко», - ответила Феофилактова на вопрос о бывшем муже.
По словам Евгении сейчас у нее в доме «идеальная погода», но второй раз замуж она пока не собирается, зато не отказывается от рождения второго ребенка.
Более того экс-супруга Антона Гусева не собирается останавливаться на этом и заявила о намерении приобрести участок под загородный дом.
Успешная бизнес-вумен еще на проекте заявила о себе как об уверенной и амбициозной личности.
В интервью известному изданию Евгения объяснила, что первая квартира была куплена за ее личные сбережения. А вторую недвижимость они пробрели вскладчину с любимым мужчиной. Феофилактова считает, что вкладываться в недвижимость всегда выгодно. На вопрос о третьей квартире,32-летняя женщина ответила, что теперь настал черед загородного особняка.
При этом Евгения не только деловая женщина, но и трепетная мать, а о Гусеве она вспоминает только в контексте с сыном.
«Мы с ним крайне редко общаемся, и это общение сводится только к нашему сыну Даниэлю. Сейчас у каждого своя личная жизнь, нет смысла обсуждать что-то еще. У нас нет общих тем. Общая тема - это только наш сын, поэтому мы можем обсудить что-то касаемо нашего ребенка, но это бывает крайне и крайне редко», - ответила Феофилактова на вопрос о бывшем муже.
По словам Евгении сейчас у нее в доме «идеальная погода», но второй раз замуж она пока не собирается, зато не отказывается от рождения второго ребенка.