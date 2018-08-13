Евгения Феофилактова намерена построить загородный особняк и родить второго ребенка

Более того экс-супруга Антона Гусева не собирается останавливаться на этом и заявила о намерении приобрести участок под загородный дом.Успешная бизнес-вумен еще на проекте заявила о себе как об уверенной и амбициозной личности.В интервью известному изданию Евгения объяснила, что первая квартира была куплена за ее личные сбережения. А вторую недвижимость они пробрели вскладчину с любимым мужчиной. Феофилактова считает, что вкладываться в недвижимость всегда выгодно. На вопрос о третьей квартире,32-летняя женщина ответила, что теперь настал черед загородного особняка.При этом Евгения не только деловая женщина, но и трепетная мать, а о Гусеве она вспоминает только в контексте с сыном., - ответила Феофилактова на вопрос о бывшем муже.По словам Евгении сейчас у нее в доме «идеальная погода», но второй раз замуж она пока не собирается, зато не отказывается от рождения второго ребенка.