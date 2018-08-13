Ученые: На дне псковского озера Сенница может находиться российский Стоунхендж

Пока археологи были поражены видом 14-метрового светящегося кольца с лучами, сделанного из камня, рядом с которым находились развалины домов предков. Люди строили их на сваях, чтобы избежать проблем во время наводнения, но самым большим сюрпризом для ученых стали аномалии в глубине водоема.Специалисты отметили, что эти конструкции нуждаются в исследовании, а также могли быть построены внеземной цивилизацией. Такая гипотеза возникла из-за больших размеров наследия древности, не характерного для Каменного века.