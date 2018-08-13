Компания Kia обновила для российского рынка модели Sorento Prime и Rio

Обновлённые автомобили уже доступны у дилеров Kia в России, они предлагаются, в качестве машин модельного 2019 года. Kia Sorento Prime для российских автолюбителей предлагается в двух новых модификациях – Premium и GT Line, в их оснащение входит проекционный экран. За комплектацию Premium россиянам придётся заплатить от 2 739 900 рублей.Рестайлинговый седан Kia Rio получил изменения во внешности и в техническом плане. В частности, модификация Luxe будет отличаться пересмотренной решёткой радиатора с симметричными ячейками, а у «топовых» версий Prestige и Premium появится в оснащении круиз-контроль.