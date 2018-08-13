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Компания Kia обновила для российского рынка модели Sorento Prime и Rio

Корейская компания Kia обновила для российского рынка два автомобиля. Под рестайлинг попали седан Kia Rio и паркетник Sorento Prime.

Обновлённые автомобили уже доступны у дилеров Kia в России, они предлагаются, в качестве машин модельного 2019 года. Kia Sorento Prime для российских автолюбителей предлагается в двух новых модификациях – Premium и GT Line, в их оснащение входит проекционный экран. За комплектацию Premium россиянам придётся заплатить от 2 739 900 рублей.

Компания Kia обновила для российского рынка модели Sorento Prime и Rio


Рестайлинговый седан Kia Rio получил изменения во внешности и в техническом плане. В частности, модификация Luxe будет отличаться пересмотренной решёткой радиатора с симметричными ячейками, а у «топовых» версий Prestige и Premium появится в оснащении круиз-контроль.

 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 07:55
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