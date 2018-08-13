Квартиру мамы Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге обокрали на 6 млн

Знаменитость узнала об инциденте во время черноморских гастролей: ей позвонила плачущая мать и рассказала об ограблении., – заявила Бузова.Квартиру в на набережной с видом на Мойку Ирине Александровне подарила дочь.Стометровое жилье вмещает три спальни и просторную кухню. Ольга Бузова лично выбирала для мамы апартаменты и остановилась на старинном особняке в центральной части города.Как стало известно, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту кражи и предполагается, что вор проник в квартиру, сняв с окна москитную сетку.