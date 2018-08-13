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Квартиру мамы Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге обокрали на 6 млн

В жилище матери известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой проникли воры, которые вынесли из квартиры деньги, украшения и другие ценные вещи, общей суммой более 6 млн рублей.

Знаменитость узнала об инциденте во время черноморских гастролей: ей позвонила плачущая мать и рассказала об ограблении.

Квартиру мамы Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге обокрали на 6 млн

«Мне в слезах позвонила мама и рассказала об ограблении. Вынесли все самые ценные и памятные для нее вещи - несколько пар часов, наличные, подарки от меня и Ани на сумму более 6 миллионов. Я как могу успокаиваю мамочку. Для меня самое главное, что с ней все в порядке. А все что украли, пусть останется у них на совести! Я для мамы заработаю больше и сделаю все, чтобы она никогда ни в чем не нуждалась!», – заявила Бузова.

Квартиру мамы Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге обокрали на 6 млн

Квартиру в на набережной с видом на Мойку Ирине Александровне подарила дочь.

Стометровое жилье вмещает три спальни и просторную кухню. Ольга Бузова лично выбирала для мамы апартаменты и остановилась на старинном особняке в центральной части города.

Квартиру мамы Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге обокрали на 6 млн

Как стало известно, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту кражи и предполагается, что вор проник в квартиру, сняв с окна москитную сетку.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:25
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