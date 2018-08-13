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Назван ТОП-10 самых популярных ситикаров в 2018 году

Эксперты составили ТОП-10 популярных ситикаров в 2018 году. Компактные городские автомобили продолжают набирать популярность, как в небольших городах Европы, так и в мегаполисах.

Возглавляет ТОП хэтчбек Maruti Alto с результатами продаж 109 132 машин. На втором месте автомобиль Fiat 500, проданный в количестве 103 729 штук. Третье место занимает модель Ford Ka с реализациями 97 496 экземпляров. На четвёртой строчке рейтинга расположился Fiat Panda с объёмом продаж 95 252 автомобиля. Замыкает пятёрку лидеров Hyundai Grand i10 с продажами 87 943 машины.

Назван ТОП-10 самых популярных ситикаров в 2018 году


В ТОП-10 популярных ситикаров также вошли Maruti Wagon, Suzuki Spacia, Suzuki Wagon R, Volkswagen up! и Daihatsu Move. В общей сложности с января по июнь текущего года во всём мире было реализовано 2,19 миллиона компактных городских автомобилей, это примерно 4 процента от общемировых продаж.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 07:45
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