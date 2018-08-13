Камикадзе царя Леонида: В битве под Фермопилами 300 спартанцев не собирались спасать Грецию от персов

Прежде всего, правитель не брал с собой только личных телохранителей, потому что, в таких походах всегда рядом с предшественниками были 300 воинов, не достигших 30-летия. После этого возраста спартанцы могли иметь семьи и строить дома, а также пить вино. Армия Леонида относилась к этой категории граждан, но еще она нарушила все религиозные традиции, уйдя на войну до окончания праздника Карнеи.Законы Ликурга предусматривали правление двух царей из разных династий, самостоятельно принимающих решение без согласования с коллегой. Вот только их власть ограничивал совет старейшин, а герой истории ушел сражаться с врагом, почти достигнув своего 60-летия. Он прекрасно знал, что уже не вернется назад, но решил бороться за любимую Спарту, чтобы свершились предсказания Дельфийского оракула. Перед правителем был выбор, погибнуть самому или допустить уничтожение родины, после чего он предпочел принести в жертву себя.Отряд лучших воинов должен был задержать персов и показать им чудеса мужества, чтобы противник отказался от мыслей захватить территорию Спарты. Старейшины перед походом просили царя взять с собой 1000 людей, но он отказался от такого предложения. Когда праздники завершились, армия из 9000 человек вместе со вторым правителем Леотихидом подошла к Коринфскому перешейку, после чего стала возводить огромную стену.Она не собиралась помогать своим собратьям в ущелье, или жителям Афин, когда персы ворвались в город. Сюда приходили люди из других уголков Пелопоннеса вместе с рабами, так что этот участок суши был надежно защищен от неприятеля. Спартанцы считали милостью богов гибель на поле брани, а после смерти становились значимее, чем олимпийские чемпионы, которые после победы освобождались от всех налогов. Защитники Фермопил считали себя смертниками, о чем говорят исторические документы.Вражеские разведчики были удивлены, заметив, что противники расчесывают волосы, доложив о таких событиях царю. Ксеркс тоже не мог понять хитрости соперника, пока не узнал, что обычай был связан с подготовкой к уходу на тот свет в последнем бою. Кроме спартанцев в узком проходе находились илоты и периеки, а также тут были войска союзников. Армия насчитывала 7000 человек, но тщетно персы ждали, что она сдастся без боя.Тогда мидийцы и кассийцы с яростью набросились на врагов, желая отомстить за убитых греками воинов, но потерпели поражение. В ущелье сохранились укрепления фокейцев, тоже пригодившиеся людям для задержания противника. Самые ожесточенные сражения велись на 14-метровой площадке, куда потом отправилась личная гвардия царя.Спартанцы благодаря сложным маневрам отбрасывали персов назад, после чего противник нес большие поражения, а победители занимали исходную позицию. Кроме того, флейтисты тоже задавали ритм движения фаланги музыкой, а отряд фокийцев охранял горную тропу, ведущую в тыл. Флот врага тоже не мог высадиться на берег из-за греческих кораблей, да и был весьма потрепан после сильного шторма.Историю изменило предательство Эфиальта, который соблазнился богатой наградой и согласился провести огромный отряд Ксеркса по секретному проходу. Леонид узнал об измене, приказав союзникам отходить, а сам вместе с немногочисленными сторонниками остался на месте. Перед сражением царь советовал воинам хорошо поесть, потому что, обед ждал героев в царстве Аида.Персы атаковали противника на открытой местности, после чего 500 оставшихся в живых воинов оказались на холме Колон, где был убит правитель Спарты. Это место несколько раз захватывалось обеими сторонами, а греки в результате изнурительного трехдневного сражения были вынуждены сражаться с врагами на кулаках, потому что их мечи пришли в негодность. Все защитники были убиты стрелами и дротиками кроме фиванцев, решивших сдаться на милость победителя.Воины были проданы в рабство, а персы уничтожили Афины и множество других городов, но не стали захватывать Спарту, заметив каменную преграду, и помня о мужестве Леонида. Спартанцы сумели защитить родину от разорения, после чего победители проиграли сражение на море при Саламине. Среди 380 кораблей греков, 16 триер принадлежали спартанскому флотоводцу Эврибиаду, а союзники выступали под предводительством Фемистокла.Армия персидского царя потеряла половину флота, после чего была полностью разгромлена в сражении при Платеях. Тогда греки убили сатрапа Мардония, оказавшегося без поддержки Ксеркса, вернувшегося домой после сожжения столицы врагов. Тогда ему нужно было подавить волнения внутри империи, так что поход закончился бесславным поражением его непобедимых воинов.