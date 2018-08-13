Ремонт для актрисы Лукерьи Ильяшенко окончился депрессией

В центре Москвы актриса купила квартиру, в которой нужно было делать ремонт. В течение года она вкладывала в него, не только деньги, но также этот процесс был связан с нервными перегрузками, потому что нужно было самой заниматься дизайном помещений и разбираться с недобросовестными рабочими. В настоящее время ремонт в квартире закончился, а Лукерья Ильяшенко отметила, что смогла сэкономить на кухне, и постаралась найти много мебели из натуральных материалов.На своей странице в социальной сети 39-летняя звезда сообщила, что за время ремонта она окончательно повзрослела, сформировавшись как личность. Поклонники поддержали любимую артистку. В комментариях они написали много «тёплых» слов, отмечая, что скоро в её душе всё наладится.