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Ремонт для актрисы Лукерьи Ильяшенко окончился депрессией

Актриса Лукерья Ильяшенко, знакомая телезрителям по сериалу «Сладкая жизнь», рассказала о том, что в недавно приобретённой ею квартире закончился ремонт. Однако после этого у неё началась депрессия.

В центре Москвы актриса купила квартиру, в которой нужно было делать ремонт. В течение года она вкладывала в него, не только деньги, но также этот процесс был связан с нервными перегрузками, потому что нужно было самой заниматься дизайном помещений и разбираться с недобросовестными рабочими. В настоящее время ремонт в квартире закончился, а Лукерья Ильяшенко отметила, что смогла сэкономить на кухне, и постаралась найти много мебели из натуральных материалов.

Ремонт для актрисы Лукерьи Ильяшенко окончился депрессией


На своей странице в социальной сети 39-летняя звезда сообщила, что за время ремонта она окончательно повзрослела, сформировавшись как личность. Поклонники поддержали любимую артистку. В комментариях они написали много «тёплых» слов, отмечая, что скоро в её душе всё наладится.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 06:38
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