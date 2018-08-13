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СМИ озвучили причину ухода из жизни актера Анатолия Узденского

СМИ озвучили причину ухода из жизни 66-летнего актера Анатолия Узденского. Это произошло во время его отдыха в Новосибирске.

СМИ озвучили причину ухода из жизни актера Анатолия Узденского


Вечером 12 августа скончался Анатолий Узденский. Изначально причина смерти артиста не раскрывалась, но один из работников театра «Современник» принял решение поделиться подробностями. У актера имелись проблемы с сосудами и сердцем, ставшие виновниками трагедии.

СМИ озвучили причину ухода из жизни актера Анатолия Узденского


В «Современнике» артист работал на протяжении 13 лет, а также исполнил десятки разных ролей. Кроме театральной сцены, актер также снимался в кино. Зритель помнит Анатолия Узденского по кинолентам: «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» а также «Ментовские войны».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00
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