Дима Билан рассказал, что после каждого концерта теряет в весе
Известный певец Дима Билан рассказал, что после каждого концерта теряет в весе. Исполнитель сообщил, что обычно он может похудеть на 2 килограмма.
Знаменитость поведал своим фанатам, что до выступления он весил 79 килограмм, а после 78. Такое незначительное похудение стало для Билана настоящим сюрпризом и он даже опубликовал в Instagram Stories фотографии стоя на весах. Певец написал, что теперь у него появилось новое увлечение: следить за собственным весом до и после концерта. После выступления в Сочи он похудел всего на 800 граммов. Такое незначительное похудение исполнитель списал на то, что после выхода на сцену он покушал мидии.
Пользователи Сети были удивлены, что всего за пару часов, а то и меньше, артист может потерять несколько килограммов. Многие и так считают, что Билану нужно набрать вес, а не скидывать его. За последнюю неделю знаменитость успел побывать в Анапе и Геленджике, а затем вернуться в Сочи. Теперь преданные поклонники беспокоятся, что с таким активным образом жизни певец может и вовсе отощать.
Знаменитость поведал своим фанатам, что до выступления он весил 79 килограмм, а после 78. Такое незначительное похудение стало для Билана настоящим сюрпризом и он даже опубликовал в Instagram Stories фотографии стоя на весах. Певец написал, что теперь у него появилось новое увлечение: следить за собственным весом до и после концерта. После выступления в Сочи он похудел всего на 800 граммов. Такое незначительное похудение исполнитель списал на то, что после выхода на сцену он покушал мидии.
Пользователи Сети были удивлены, что всего за пару часов, а то и меньше, артист может потерять несколько килограммов. Многие и так считают, что Билану нужно набрать вес, а не скидывать его. За последнюю неделю знаменитость успел побывать в Анапе и Геленджике, а затем вернуться в Сочи. Теперь преданные поклонники беспокоятся, что с таким активным образом жизни певец может и вовсе отощать.