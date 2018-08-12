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Дима Билан рассказал, что после каждого концерта теряет в весе

Известный певец Дима Билан рассказал, что после каждого концерта теряет в весе. Исполнитель сообщил, что обычно он может похудеть на 2 килограмма.

Дима Билан рассказал, что после каждого концерта теряет в весе

Знаменитость поведал своим фанатам, что до выступления он весил 79 килограмм, а после 78. Такое незначительное похудение стало для Билана настоящим сюрпризом и он даже опубликовал в Instagram Stories фотографии стоя на весах. Певец написал, что теперь у него появилось новое увлечение: следить за собственным весом до и после концерта. После выступления в Сочи он похудел всего на 800 граммов. Такое незначительное похудение исполнитель списал на то, что после выхода на сцену он покушал мидии.

Дима Билан рассказал, что после каждого концерта теряет в весе

Пользователи Сети были удивлены, что всего за пару часов, а то и меньше, артист может потерять несколько килограммов. Многие и так считают, что Билану нужно набрать вес, а не скидывать его. За последнюю неделю знаменитость успел побывать в Анапе и Геленджике, а затем вернуться в Сочи. Теперь преданные поклонники беспокоятся, что с таким активным образом жизни певец может и вовсе отощать.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 20:05
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