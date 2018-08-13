В Италии одинокая медсестра оставила медицинскому учреждению 600 000 евро

Мария Болонья ушла из жизни в 2018 году в 95-летнем возрасте. Женщина не имела родственников. Супруг её скончался, и единственный сын ушёл из жизни по причине тяжёлого заболевания. Одинокая женщина в результате отдала свои сбережения медицинской клинике, в которой она проработала всю жизнь. Когда уладили бюрократические вопросы, деньги пришли на счет госпиталя. Они были приняты в бюджет, который рассчитан до 2020 года.По решению персонала больницы, наследство бывшей коллеги пойдёт на строительство гардероба на 450 шкафчиков. Также в список попал ремонт столовой и подъезда. Потом медики планируют закупить современное оборудование для отделения, занимающегося переливанием крови, чтобы лечить инфекционные болезни.