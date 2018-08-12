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В Геленджике фанатка упала перед Филиппом Киркоровым на колени

Филипп Киркоров сейчас активно гастролирует. В Геленджике в зале «Олимп» артист представил шоу «Я», во время которого поклонница упала перед ним на колени.

В Геленджике фанатка упала перед Филиппом Киркоровым на колени


На сцену к Филиппу Киркорову вышла фанатка и подарила букет цветов. Не ограничившись этим, девушка попыталась поцеловать в губы поп-короля, однако из-за высокого роста артиста эта попытка потерпела крах. Тогда поклонница стала перед знаменитостью на колени, но он не растерялся, превратив данный момент в элемент шоу. За четыре часа, ролик, который обнародовал артист в своем микроблоге, сумел собрать более 320 просмотров.

В Геленджике фанатка упала перед Филиппом Киркоровым на колени


Раньше знаменитость сообщил, каким образом он похудел на десять килограммов. Артист поведал, что блогер Денис Маркелов порекомендовал ему есть только здоровую пищу. Известно, что исполнитель песен очень любит напиток Coca-Cola, от зависимости которого хочет избавиться. Денис предложил ему пить лайт, в котором меньшее количество содержания сахара.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:45
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