Наташа Королева считает, что Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская могут помириться

Комментируя разрыв актер театра и кино и его молодой экс-супруги, Наташа Королева отметила, что не слушала никаких сплетни и не смотрела ток-шоу, которые показывали про звездную семью. Звезда считает, что если бы журналисты не влезали в отношения пары, то Виталина и Армен Борисович смогли бы разобраться в ситуации самостоятельно и с гораздо меньшими ссорами. Певица уверена, что из их развода сделали настоящее шоу, но недоброжелатели успокоятся, если пара сделает шаги к примирению.Королева в ситуации актера театра и кино и его экс-супруги предпочитает сохранять оптимизм, уверяя, что их отношения еще не окончены. Артистка уверена, что жизнь - весьма непредсказуема, поэтому не исключено, что однажды все изменится в лучшую сторону. Между тем, бракоразводный процесс артистов не прекращается до сих пор.