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Наташа Королева считает, что Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская могут помириться

Наташа Королева сообщила, что Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская могут помириться. По мнению исполнительницы, если оставить эту пару в покое, то они после общения снова начнут жить вместе.

Наташа Королева считает, что Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская могут помириться

Комментируя разрыв актер театра и кино и его молодой экс-супруги, Наташа Королева отметила, что не слушала никаких сплетни и не смотрела ток-шоу, которые показывали про звездную семью. Звезда считает, что если бы журналисты не влезали в отношения пары, то Виталина и Армен Борисович смогли бы разобраться в ситуации самостоятельно и с гораздо меньшими ссорами. Певица уверена, что из их развода сделали настоящее шоу, но недоброжелатели успокоятся, если пара сделает шаги к примирению.

Наташа Королева считает, что Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская могут помириться

Королева в ситуации актера театра и кино и его экс-супруги предпочитает сохранять оптимизм, уверяя, что их отношения еще не окончены. Артистка уверена, что жизнь - весьма непредсказуема, поэтому не исключено, что однажды все изменится в лучшую сторону. Между тем, бракоразводный процесс артистов не прекращается до сих пор.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 05:30
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