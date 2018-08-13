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Пришелец-оракул из Москвы предсказал будущее человечества

Пришелец-оракул из Москвы предсказал человечеству его будущее. Очевидцы говорят, что сам он пытается связаться со своим народом для возвращения на родину.

Пришелец-оракул из Москвы предсказал будущее человечества


Пока люди гадают, реальны ли инопланетяне и существуют ли они, некоторые гуманоиды уже живут на Земле. Например, пришелец-оракул Фарионтан. По некоторым сведениям, в 1985 году его корабль потерпел крушение. С той поры, скрываясь среди людей, внеземной гость проживает в столице. Фарионтан родом из планеты Фарзавия, которая входит в созвездие Малого Пса. Исследователи помогли инопланетянину отправить сигнал бедствия на его планету, однако он пока еще не дошёл из-за далекого расположения объекта.

Гуманоид утверждает, что его народ способен видеть будущее, а также поведал, что уже скоро начнётся колонизация спутника Земли. Луна станет плацдармом для освоения Вселенной землянами. Благодаря учёным люди будут жить почти 200 лет. Появятся новые технологии, которые позволят очистить от загрязнения Землю. По словам Фарионтана, больших войн люди между собой вести не будут, однако время от времени все же будут решать локальные конфликты.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00
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