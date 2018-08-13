Samsung готовится выпустить microSD рекордного объема

Ряд смартфонов и планшетов поддерживают microSD на 2 ТБ. При этом существует мало устройств с таки внушительным хранилищем, в особенности, когда речь идет про мобильные устройства. Представители Samsung планируют частично хотя бы исправить ситуацию, готовя к выпуску накопительные карты на 512 ГБ. Дрю Блэрд, являющийся главой отдела маркетинга южнокорейской компании пообещал во время презентации Unpacked, что реализации должны начаться в скором будущем.На сегодняшний день самым популярным максимальным объёмом памяти для microSD достигает 400 ГБ. При выходе накопителей стоимость может достичь 300 долларов. В случае использования данного носителя в паре с версией Galaxy Note9 память топовой вариации смартфона составит 1 ТБ.