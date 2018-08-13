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Samsung готовится выпустить microSD рекордного объема

Компания Samsung собирается выпустить microSD, которая отличается рекордным объемом памяти. Согласно ожиданиям накопитель будет иметь ёмкость на 512 ГБ.

Samsung готовится выпустить microSD рекордного объема


Ряд смартфонов и планшетов поддерживают microSD на 2 ТБ. При этом существует мало устройств с таки внушительным хранилищем, в особенности, когда речь идет про мобильные устройства. Представители Samsung планируют частично хотя бы исправить ситуацию, готовя к выпуску накопительные карты на 512 ГБ. Дрю Блэрд, являющийся главой отдела маркетинга южнокорейской компании пообещал во время презентации Unpacked, что реализации должны начаться в скором будущем.

На сегодняшний день самым популярным максимальным объёмом памяти для microSD достигает 400 ГБ. При выходе накопителей стоимость может достичь 300 долларов. В случае использования данного носителя в паре с версией Galaxy Note9 память топовой вариации смартфона составит 1 ТБ.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00
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